Премьера оперы «Идиот» пройдёт 22 и 24 января на Приморской сцене Мариинского театра

Премьера оперы «Идиот» состоится 22 и 24 января на Приморской сцене Мариинского театра.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Партии исполнят Александр Диянов, Мэргэн Санданов (князь Мышкин), Алексей Бублик, Марат Мухаметзянов (Парфён Рогожин), Лилия Кадникова, Елена Разгуляева (Настасья Филипповна).

Также задействованы учащиеся музыкальных школ Владивостока.

За пультом — главный дирижёр Приморской сцены Павел Смелков.

Ранее актриса Ирина Апексимова в беседе с ФАН оценила достижения в качестве директора Театра на Таганке. На этот пост она была назначена в 2015 году.