Премьера оперы «Идиот» пройдёт 22 и 24 января на Приморской сцене Мариинского театра

Короткая ссылка
Премьера оперы «Идиот» состоится 22 и 24 января на Приморской сцене Мариинского театра.
Премьера оперы «Идиот» пройдёт 22 и 24 января на Приморской сцене Мариинского театра
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Партии исполнят Александр Диянов, Мэргэн Санданов (князь Мышкин), Алексей Бублик, Марат Мухаметзянов (Парфён Рогожин), Лилия Кадникова, Елена Разгуляева (Настасья Филипповна).

Также задействованы учащиеся музыкальных школ Владивостока.

За пультом — главный дирижёр Приморской сцены Павел Смелков.

Ранее актриса Ирина Апексимова в беседе с ФАН оценила достижения в качестве директора Театра на Таганке. На этот пост она была назначена в 2015 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить