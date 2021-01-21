В Ассоциации владельцев кинотеатров прокомментировали ситуацию с прокатом

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал ситуацию с прокатом.

«Безусловно, люди в кино ходят. Если говорить об осени, когда только начали снимать ограничения, мы понимаем, что очень большое количество потенциальных зрителей боялись идти в театры, кинотеатры, именно опасаясь инфицирования», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сейчас начались занятия в школах, поэтому основной зрительский поток наблюдается или вечером, или в выходные.

Ранее режиссёр фильма «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрий Дьяченко в беседе с ФАН прокомментировал успех картины в прокате.