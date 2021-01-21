Алексей Учитель рассказал о планах снять фильм про Дмитрия Шостаковича

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Режиссёр Алексей Учитель рассказал о планах снять фильм про композитора Дмитрия Шостаковича.
Алексей Учитель рассказал о планах снять фильм про Дмитрия Шостаковича
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Я собираюсь снять фильм о Дмитрии Шостаковиче, и вот сейчас Александр Терехов дописывает сценарий», — цитирует режиссёра ФАН.

По словам Учителя, это не будет байопик в чистом виде. Как считает режиссёр, о Шостаковиче прекрасно все знают, его гениальную музыку любят.

«А вот какой он был человек и что за этим стояло, как ему удавалась эта музыка — мне кажется, это самое интересное, необычное. И мы попытаемся это реализовать на экране. Пока мы на стадии написания сценария», — отметил Учитель.

Ранее народная артистка РСФСР Ирина Соколова в беседе с газетой «Известия» рассказала о работе с режиссёром Александром Сокуровым.

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