Дочь Гранина рассказала о планах по созданию портала, посвящённого писателю

Дочь писателя Даниила Гранина рассказала о планах по созданию портала, посвящённого её отцу.

«Мы планируем создать интернет-портал, посвящённый моему отцу. В частности, хотим там опубликовать альманах, добавить видеосюжеты. На портале будут публиковаться как архивные материалы, так и различные новости», — заявила директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина Марина Чернышёва-Гранина в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, у многих сейчас совершенно иное представление о жизни, счастье, работе, и довольно трудно найти способы рассказать о том, как много можно почерпнуть из книг вообще, особенно из книг Гранина.

Даниил Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, автор романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга». Он умер 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.