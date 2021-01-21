В Омской области прогнозируют морозы до -38 °С

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В Омскую область придут морозы до -38 °С, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В Омской области прогнозируют морозы до -38 °С
  • © РИА Новости / Александр Алпаткин

Об этом информирует Gorod55.

В настоящее время по региону проходит циклон, который несёт не только снег разной интенсивности и ветер, но и похолодание. 22 января сохранится снежная и морозная погода. Местами ночью похолодает до -25…-30 °С, днём температура повысится до -20 °С.

«С 23 января на территории Омской области ожидается вторжение холодного воздуха. Прогнозируется усиление мороза. Температура ночью по северной половине области составит -28…-33 °С, местами до -38 °С, по южной половине — -23…-28 °С. Днём будет -25…-30 °С, местами до -20 °С, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 4—9 м/с. Холодная погода на территории Омской области сохранится до конца недели», — заявила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН сообщил, что 22 января в Москве ожидается резкое потепление.

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