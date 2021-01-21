Ансамбль Рижского вокзала добавили в реестр объектов культурного наследия Москвы

Ансамбль Рижского вокзала в Москве добавили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Здание пассажирского вокзала состоит из трёх двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Вокзал возвели в 1899 году во время строительства Московско-Виндавской железнодорожной линии. Своё нынешнее название он получил в 1946-м.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице намерены отреставрировать дом Мальцевых, расположенный на Большой Якиманке.