Ансамбль Рижского вокзала добавили в реестр объектов культурного наследия Москвы
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Здание пассажирского вокзала состоит из трёх двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Вокзал возвели в 1899 году во время строительства Московско-Виндавской железнодорожной линии. Своё нынешнее название он получил в 1946-м.
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