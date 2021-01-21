Актриса Сьюзан Сарандон рассказала о своём увлечении политикой.

«Много происходит в нашем мире, что заставляет чувствовать себя беззащитной. У меня нет иного выбора. Глупо находиться вне политики. Если хочешь влиять на мир, то без этого не обойтись», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, дети часто спрашивают, зачем ей участвовать в политических играх. Как отметила Сарандон, это не политика, а жизнь.

Сарандон добавила, что пытается изменить мир и у неё есть такая возможность — популярность.

Ранее французский актёр Пьер Ришар в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме Наны Джорджадзе «Кроличья лапа», в котором он сыграл деда главного героя — винодела по профессии.