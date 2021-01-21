Сьюзан Сарандон рассказала о своём увлечении политикой

Короткая ссылка
Актриса Сьюзан Сарандон рассказала о своём увлечении политикой.
Сьюзан Сарандон рассказала о своём увлечении политикой
  • Reuters

«Много происходит в нашем мире, что заставляет чувствовать себя беззащитной. У меня нет иного выбора. Глупо находиться вне политики. Если хочешь влиять на мир, то без этого не обойтись», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, дети часто спрашивают, зачем ей участвовать в политических играх. Как отметила Сарандон, это не политика, а жизнь.

Сарандон добавила, что пытается изменить мир и у неё есть такая возможность — популярность.

Ранее французский актёр Пьер Ришар в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме Наны Джорджадзе «Кроличья лапа», в котором он сыграл деда главного героя — винодела по профессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить