Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в ЦФО до 27 января

Гидрометцентр прогнозирует погоду выше климатической нормы на территории Центрального федерального округа (ЦФО) с пятницы, 22 января, до среды, 27 января.

«22 января в Центральном федеральном округе ослабление морозов продолжится, преобладающая температура ночью — -6…-13 °С, днём стремительное повышение температуры до -4…+2 °С, ночью пройдёт снег, ожидаются гололёдно-изморозевые явления, днём местами небольшие осадки», — приводит РИА Новости сообщение.

Синоптики прогнозируют «очень тёплую погоду» с 23 января по 27 января. Отмечается, что средняя суточная температура на территории округа ожидается на 8—12 °С выше климатической нормы.

Метеорологи предупредили об ожидающихся интенсивном таянии снега, образовании сосулек на крышах зданий, а также сложной обстановке на дорогах, гололедице и снежном накате.