МЧС предупреждает о возможном отрыве прибрежного льда на Сахалине
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.
В Долинском и Корсаковском районах есть вероятность провала под лёд людей и техники. Ледовые поля с рыбаками может вынести в открытое море.
Выходить на лёд крайне опасно, предупреждает Главное управление МЧС по Сахалинской области.
По сообщениям портала «Юга.ру», в МЧС предупредили об опасности схода лавин в Сочи и других горных районах Краснодарского края и Адыгеи в конце января.