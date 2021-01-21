МЧС предупреждает о возможном отрыве прибрежного льда на Сахалине

Отрыв прибрежного льда и припая ожидают у юго-восточного побережья Сахалина, от мыса Свободный до села Стародубское и севернее.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

В Долинском и Корсаковском районах есть вероятность провала под лёд людей и техники. Ледовые поля с рыбаками может вынести в открытое море.

Выходить на лёд крайне опасно, предупреждает Главное управление МЧС по Сахалинской области.

По сообщениям портала «Юга.ру», в МЧС предупредили об опасности схода лавин в Сочи и других горных районах Краснодарского края и Адыгеи в конце января.