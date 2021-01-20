Эксперт оценил влияние интернета на представления людей о чувстве юмора

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Доктор филологических наук Павел Бородин оценил влияние интернета на представления людей о чувстве юмора.
Эксперт оценил влияние интернета на представления людей о чувстве юмора
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Мы живём в период четвёртой информационной революции, скорость распространения которой равна скорости света. Основная причина — девербализация в целом, уменьшение сферы устного общения. Молодые люди больше воспринимают информацию визуально, они смеются над картинками с короткими надписями», — сказал он в рамках онлайн-эфира Федерального агентства новостей и медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, уже нет такого, когда сидят на кухне и наперебой рассказывают анекдоты.

Как считает Бородин, одни смотрят телевизор, им нравится Comedy Club или Comedy Woman, а другие пойдут на концерт Евгения Петросяна. Третьи вообще не включают телевизор, не интересуются юмористическими передачами, добавил он.

Ранее актриса Любава Грешнова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценила популярность мелодрам в России.

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