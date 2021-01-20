Актриса Ольга Дибцева рассказала о своей роли в комедии «День города».

«У моей героини, секретарши, конфликт в жизни, который близок и мне», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, все воспринимают героиню только как красивую женщину, хотя на самом деле та умный и душевный человек, который всё тянет на себе.

«Она такой серый кардинал города. И это мой жизненный конфликт: я всю жизнь убеждаю окружающих, что у меня, кроме красоты, есть ещё масса других достоинств», — отметила Дибцева.

Как добавила актриса, съёмки проходили в Московской области и жители города Растуново с удовольствием принимали участие в массовых сценах.

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