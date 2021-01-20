Режиссёр Полина Ольденбург рассказала о фильме «Корпорация Ad Libitum», в котором сыграли Игорь Петренко, Иван Стебунов и Евгения Крегжде.

«Этот фильм — о любви, о том, что же это за явление такое — любовь. О том, нужна ли она человеку. И о том, что будет, если вдруг можно было бы купить чувство любви», — заявила Ольденбург в беседе с ФАН.

По её словам, она писала сценарий под своих друзей.

Фильм рассказывает о компании, готовой исполнить любые желания. Её слоган — «Мы продаём то, что нельзя купить».

В картине также снимались Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Антон Фёдоров, Кристина Бабушкина.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.