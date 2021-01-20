Полина Ольденбург рассказала о фильме «Корпорация Ad Libitum»

Короткая ссылка
Режиссёр Полина Ольденбург рассказала о фильме «Корпорация Ad Libitum», в котором сыграли Игорь Петренко, Иван Стебунов и Евгения Крегжде.
Полина Ольденбург рассказала о фильме «Корпорация Ad Libitum»
  • © kino-teatr.ru

«Этот фильм — о любви, о том, что же это за явление такое — любовь. О том, нужна ли она человеку. И о том, что будет, если вдруг можно было бы купить чувство любви», — заявила Ольденбург в беседе с ФАН.

По её словам, она писала сценарий под своих друзей.

Фильм рассказывает о компании, готовой исполнить любые желания. Её слоган — «Мы продаём то, что нельзя купить».

В картине также снимались Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Антон Фёдоров, Кристина Бабушкина.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить