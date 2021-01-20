Пьер Ришар рассказал о фильме «Кроличья лапа»

Короткая ссылка
Французский актёр Пьер Ришар рассказал о фильме Наны Джорджадзе «Кроличья лапа», в котором он сыграл деда главного героя — винодела по профессии.
Пьер Ришар рассказал о фильме «Кроличья лапа»
  • ©kino-teatr.ru

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что Джорджадзе — его большой друг, у неё он уже снимался в фильмах «Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара» и «27 украденных поцелуев».

«И вот выходит «Кроличья лапа». Нана — большой художник со своим поэтическим видением. Нравится мне и то, что мы с ней всегда импровизировали, она откликалась на мои предложения. В последней картине мне было также интересно работать с вашими актёрами», — сказал Ришар.

По словам актёра, он всегда относился к съёмкам не как к работе, а как к каникулам или празднику, на который собрались друзья.

«Поэтому мы так легко находили с Наной общий язык», — добавил артист.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить