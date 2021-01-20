Пьер Ришар рассказал о фильме «Кроличья лапа»

Французский актёр Пьер Ришар рассказал о фильме Наны Джорджадзе «Кроличья лапа», в котором он сыграл деда главного героя — винодела по профессии.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что Джорджадзе — его большой друг, у неё он уже снимался в фильмах «Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара» и «27 украденных поцелуев».

«И вот выходит «Кроличья лапа». Нана — большой художник со своим поэтическим видением. Нравится мне и то, что мы с ней всегда импровизировали, она откликалась на мои предложения. В последней картине мне было также интересно работать с вашими актёрами», — сказал Ришар.

По словам актёра, он всегда относился к съёмкам не как к работе, а как к каникулам или празднику, на который собрались друзья.

«Поэтому мы так легко находили с Наной общий язык», — добавил артист.

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