В «Союзмультфильме» рассказали, как нашли актёра для роли Котёнка в «Ну, погоди!»
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В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что по итогам кастинга выбрали пятилетнего жителя Москвы Эвана Котлярова.
«Рассматривались разные варианты, в итоге остановились на Эване. Есть сейчас один из трендов для мультфильмов для детей, именно для детской аудитории. А новое «Ну, погоди!» ориентировано на детей шести — восьми лет, это когда детки сами озвучивают роли», — отметила Малыгина.
По её словам, может быть ещё привлечение каких-либо участников для озвучивания, но не в ближайшее время.
«Мы ещё услышим громкие имена на озвучке проекта», — добавила она.
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