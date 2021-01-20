В «Союзмультфильме» рассказали, как нашли актёра для роли Котёнка в «Ну, погоди!»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина рассказала, как нашли актёра для роли Котёнка в «Ну, погоди!».
В «Союзмультфильме» рассказали, как нашли актёра для роли Котёнка в «Ну, погоди!»
  • © Союзмультфильм

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что по итогам кастинга выбрали пятилетнего жителя Москвы Эвана Котлярова.

«Рассматривались разные варианты, в итоге остановились на Эване. Есть сейчас один из трендов для мультфильмов для детей, именно для детской аудитории. А новое «Ну, погоди!» ориентировано на детей шести — восьми лет, это когда детки сами озвучивают роли», — отметила Малыгина.

По её словам, может быть ещё привлечение каких-либо участников для озвучивания, но не в ближайшее время.

«Мы ещё услышим громкие имена на озвучке проекта», — добавила она.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о мультфильме «Чебурашка. Секрет праздника».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить