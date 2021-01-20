В «Союзмультфильме» рассказали, как нашли актёра для роли Котёнка в «Ну, погоди!»

Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина рассказала, как нашли актёра для роли Котёнка в «Ну, погоди!».

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что по итогам кастинга выбрали пятилетнего жителя Москвы Эвана Котлярова.

«Рассматривались разные варианты, в итоге остановились на Эване. Есть сейчас один из трендов для мультфильмов для детей, именно для детской аудитории. А новое «Ну, погоди!» ориентировано на детей шести — восьми лет, это когда детки сами озвучивают роли», — отметила Малыгина.

По её словам, может быть ещё привлечение каких-либо участников для озвучивания, но не в ближайшее время.

«Мы ещё услышим громкие имена на озвучке проекта», — добавила она.

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