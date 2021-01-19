Актёр Андрей Бурковский рассказал о сериале «За час до рассвета».

«Мне понравился сценарий, способ его передачи. Конечно, партнёры, режиссёр, оператор. Поэтому я с радостью взялся сниматься», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Бурковского, возможных параллелей между новым сериалом и телефильмом «Место встречи изменить нельзя» нет.

Как отметил артист, его герой приходит с войны, устраивается в отдел по борьбе с бандитизмом.

«Это лишь завязка. И то она очень сильно отличается, а всё остальное — абсолютно другое», — сказал он.

Бурковский добавил, что когда присутствует эпоха, то это и дополнительный плюс, и дополнительная ответственность.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.