Режиссёр прокомментировал успех фильма «Последний богатырь: Корень зла» в прокате

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Режиссёр фильма «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрий Дьяченко прокомментировал успех картины в прокате.
Режиссёр прокомментировал успех фильма «Последний богатырь: Корень зла» в прокате
  • © Кадр из фильма «Последний богатырь 2: Корень зла»

«Здесь, наверное, много факторов, которые повлияли. Сценарий неплохой. Артисты хорошо сыграли», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, если делать проект на уровне, то он начинает завоёвывать зрителя, люди чувствуют, что это качественно, и начинает работать сарафанное радио.

Кроме того, Дьяченко рассказал, что третью часть трилогии уже сняли.

«Мы две части одновременно снимали. Сразу и вторую, и третью, которая уже даже смонтирована, сейчас графика делается», — сообщил режиссёр.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.

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