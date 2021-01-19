Режиссёр прокомментировал успех фильма «Последний богатырь: Корень зла» в прокате

Режиссёр фильма «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрий Дьяченко прокомментировал успех картины в прокате.

«Здесь, наверное, много факторов, которые повлияли. Сценарий неплохой. Артисты хорошо сыграли», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, если делать проект на уровне, то он начинает завоёвывать зрителя, люди чувствуют, что это качественно, и начинает работать сарафанное радио.

Кроме того, Дьяченко рассказал, что третью часть трилогии уже сняли.

«Мы две части одновременно снимали. Сразу и вторую, и третью, которая уже даже смонтирована, сейчас графика делается», — сообщил режиссёр.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.