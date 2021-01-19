МЧС предупредило о гололедице в Петербурге

В среду, 20 января, в Санкт-Петербурге ожидается гололедица, предупредили в МЧС.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный и южный, ночью его скорость 4—9 м/с, днём — 6—11 м/с.

В ночное время столбики термометров могут опуститься до -12...-10 °С, днём будет чуть теплее.

По сообщениям портала URA.RU, в Курганской области ожидается до -36 °С.