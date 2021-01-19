Анна Шатилова рассказала о профессиональных качествах Игоря Выхухолева

Диктор советского телевидения Анна Шатилова рассказала о профессионализме телевизионного журналиста, бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева, который скончался на 67-м году жизни в понедельник, 18 января.

В эфире радио Sputnik Шатилова отметила профессиональные качества своего коллеги.

«У меня с ним не было личного контакта, но я его вспоминаю на экране — он был очень серьёзный. Дикция хорошая, правильная, логика — всё это было. Он не раздражал, он нёс информацию очень точно, очень верно. Нас учили нейтрально подавать информацию. Своё отношение, сопереживание, оно, конечно, было у каждого, но его выказывать, показывать зрителю мы не имели права. И в этом смысле он был на месте. Он был хорошим информационным ведущим. Это был достойный человек на экране. Достойный. Очень жалко, что так случилось. Очень соболезную его семье», — сказала Шатилова.

Как стало известно ранее, о смерти журналиста сообщила его дочь Мария Выхухолева.