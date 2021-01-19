Анна Шатилова рассказала о профессиональных качествах Игоря Выхухолева

Короткая ссылка
Диктор советского телевидения Анна Шатилова рассказала о профессионализме телевизионного журналиста, бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева, который скончался на 67-м году жизни в понедельник, 18 января.
Анна Шатилова рассказала о профессиональных качествах Игоря Выхухолева
  • © Старое телевидение
  • vk.com

В эфире радио Sputnik Шатилова отметила профессиональные качества своего коллеги.

«У меня с ним не было личного контакта, но я его вспоминаю на экране — он был очень серьёзный. Дикция хорошая, правильная, логика — всё это было. Он не раздражал, он нёс информацию очень точно, очень верно. Нас учили нейтрально подавать информацию. Своё отношение, сопереживание, оно, конечно, было у каждого, но его выказывать, показывать зрителю мы не имели права. И в этом смысле он был на месте. Он был хорошим информационным ведущим. Это был достойный человек на экране. Достойный. Очень жалко, что так случилось. Очень соболезную его семье», — сказала Шатилова.

Как стало известно ранее, о смерти журналиста сообщила его дочь Мария Выхухолева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить