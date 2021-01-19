Юрий Стоянов прокомментировал ситуацию в российском прокате
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«Я так понимаю, что два из трёх фильмов российские, это очень важно. И «Последний богатырь: Корень зла», который только за первый уик-энд собрал миллиард рублей, и это при квоте в 25% для зрителей. Представьте, какие были бы сборы, если бы не ограничения», — заявил он в беседе с НСН.
По словам актёра, он очень рад за успех своих коллег.
Кроме того, Стоянов выразил мнение, что можно ввести какие-либо правила для показа премьер.
«В Голливуде ведь уже решили, что премьеры будут не в кинотеатрах, а сразу на онлайн-платформах, так они подстраиваются под изменившийся мир. Вероятно, у нас надо принимать какие-то меры, потому что кино должно выжить», — считает артист.
Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.