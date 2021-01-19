Актёр Юрий Стоянов прокомментировал ситуацию в российском прокате, лидером которого стала отечественная лента «Последний богатырь: Корень зла». На втором месте «Чудо-женщина: 1984», а на третьем — фильм-катастрофа «Огонь».

«Я так понимаю, что два из трёх фильмов российские, это очень важно. И «Последний богатырь: Корень зла», который только за первый уик-энд собрал миллиард рублей, и это при квоте в 25% для зрителей. Представьте, какие были бы сборы, если бы не ограничения», — заявил он в беседе с НСН.

По словам актёра, он очень рад за успех своих коллег.

Кроме того, Стоянов выразил мнение, что можно ввести какие-либо правила для показа премьер.

«В Голливуде ведь уже решили, что премьеры будут не в кинотеатрах, а сразу на онлайн-платформах, так они подстраиваются под изменившийся мир. Вероятно, у нас надо принимать какие-то меры, потому что кино должно выжить», — считает артист.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.