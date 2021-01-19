Актриса Оксана Акиньшина рассказала о сериале «Полёт».

«Мне понравилось, что этот сериал рассказывает о пути к внутренней свободе, о том, как люди стремятся дышать полной грудью, думать открыто, совершать поступки. Мы ведь часто что-то чувствуем, но не имеем смелости зайти в эту дверь: тормозим, опасаемся, оглядываемся», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам актрисы, это история о борьбе с внутренними страхами, мешающими жить.

Акиньшина также рассказала, как выбирает новые проекты.

«Сейчас так мало хороших сценариев, поэтому выбираю, скорее, команду. К сожалению, в нашей стране от неё результат зависит даже больше, чем от материала», — сообщила она.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.