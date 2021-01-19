Музыкант Вячеслав Бутусов рассказал, как провёл время в самоизоляции.

«Для меня отшельничество и аскетизм — норма жизни. Если к этому прибавить регулярное творчество и физические занятия, то получается идеальный уклад жизни», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, научиться жить нематериально и освободиться от денежной зависимости — задача человека будущего.

Бутусов также рассказал, как сочиняет песни.

«Я всегда отталкиваюсь от музыки, а музыка приходит различным образом, в том числе неожиданным. Когда понимаю, что форма собралась — двухчастная или трёхчастная, — я набрасываю текстовую основу», — сообщил он.

Затем музыкант берёт несколько подходящих по смыслу текстов и делает из них выжимку.

«Но морально я уже готов к написанию симфонии, оперы, балета или симфонических концертов», — добавил Бутусов.

Ранее актриса Наталья Суркова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.