В Курганской области ожидается до -36 °С

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По прогнозам Гидрометцентра России, в некоторых районах Курганской области в ночь с 24 на 25 января ожидается похолодание до -36 °С.
В Курганской области ожидается до -36 °С
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу синоптиков, в ночь с 24 на 25 января до -36 °С похолодает в Белозерском и Шатровском районах. Днём в выходные в этих районах ожидается температура воздуха от -23 °С и ниже.

В Кургане в ночь с 24-го на 25-е ожидается до -34 °С, в Шадринске — до -35 °С.

Ранее климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.

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