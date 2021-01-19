В Курганской области ожидается до -36 °С

По прогнозам Гидрометцентра России, в некоторых районах Курганской области в ночь с 24 на 25 января ожидается похолодание до -36 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу синоптиков, в ночь с 24 на 25 января до -36 °С похолодает в Белозерском и Шатровском районах. Днём в выходные в этих районах ожидается температура воздуха от -23 °С и ниже.

В Кургане в ночь с 24-го на 25-е ожидается до -34 °С, в Шадринске — до -35 °С.

Ранее климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.