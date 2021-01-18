Ирина Соколова рассказала о работе с Александром Сокуровым

Народная артистка РСФСР Ирина Соколова рассказала о работе с режиссёром Александром Сокуровым.

«Сначала Александр Николаевич пригласил меня в короткометражный фильм «Разжалованный». Там у меня крошечная ролечка — буфетчица. И с этой первой совместной работы возникло ощущение, что мы общаемся с Александром Николаевичем беззвучно, нам для этого не нужно говорить», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, затем Сокуров пригласил её в «Скорбное бесчувствие», после чего были «Дни затмения», «Молох» и «Телец».

Она отметила, что некоторые режиссёры долго разговаривают с артистом, разбирают пьесу, объясняют задачу, а с Сокуровым работа строилась немного по-другому, интуитивно.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.