Синоптики рассказали об оттепели в Москве к концу недели

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«В начале недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков у нас не ожидается, но будет довольно морозно. Предстоящей ночью в Москве минимальные температуры около -20…-22 °C, по области -25 °C. Завтра дневная температура около -15 °C, что ниже климатической нормы на 8—10 °C, в последующие дни она начнёт повышаться, потому что постепенно власть над погодой перейдёт к атлантическому циклону», — отметила она.

По словам Поздняковой, 21 января ожидается снег, дневная температура повысится, в городе она составит порядка -5 °C.

«В последующие дни у нас уже возможно выпадение осадков, к снегу может примешиваться мокрый снег, местами может быть морось или слабый дождь, температура к 23 января в ночные часы ещё останется слабоотрицательной, порядка -5…0 °C, дневная температура повысится до оттепели, это будет -2…+3 °C. То есть среднесуточная температура воздуха за эту неделю изменится на 15 °C, что, конечно, неблагоприятно для метеочувствительных людей», — подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 18 января, стала самой холодной в Москве за последние четыре года.