Синоптик прокомментировал морозы в регионах России

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал морозы в регионах России.
Синоптик прокомментировал морозы в регионах России
  • © РИА Новости / Александр Алпаткин

«Сейчас практически в нашей стране нет места, где бы не было аномально холодно. Может, потеплело на юге Центральной Сибири, но это явление кратковременное. Там поток тепла заходит. Опять, тепла по меркам Сибири, но не по европейским», —заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, январь в России характеризовался низкими температурами и огромным количеством снега, чего не наблюдалось уже несколько лет.

«И предстоящая ночь усилит похолодание. И в Центральной России столбики термометров опустятся до -22...-27 ˚С, а местами даже до -30 ˚С», —сказал Тишковец.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за аномальных холодов.

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