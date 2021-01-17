Синоптик прогнозирует 18 января самые холодные сутки в Москве с 2017 года

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В Москве в понедельник, 18 января, ожидаются самые холодные сутки с 2017 года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик прогнозирует 18 января самые холодные сутки в Москве с 2017 года
  • РИА Новости

«Завтра мы опускаемся на самое дно — самые холодные сутки за последние четыре года. И дальше со вторника холод начнёт постепенно отступать, медленно-медленно», — приводит РИА Новости его слова.

Тищковец уточнил, что в ночь на вторник в столице ожидается до -21 °С, а днём температура будет в пределах -13 °С...-15 °С.

В среду в Москве потеплеет до -9 °С...-11 °С, отметил специалист.

«В четверг в ночь тоже антициклональная переменная облачность, без осадков, -16 °С...-18 °С, -15 °С...-20 °С — область. Днём с четверга процессы будут меняться кардинально. В четверг временами небольшой снег и потеплеет до -8 °С...-10 °С в Москве, -7 °С...-12 °С в Подмосковье», — заявил Тишковец.

Синоптик отметил, что в пятницу ожидается снег, температура днём — около 0 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на большей части территории России ожидается температура воздуха значительно ниже нормы.

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