В Доме кино в Москве началась церемония прощания с Грачевским
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На церемонию пришли десятки человек, передаёт ТАСС.
Друг Грачевского актёр Владимир Долинский сообщал, что худрука «Ералаша» могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.
В конце декабря у Грачевского диагностировали коронавирус, позже он был госпитализирован и около двух недель находился в реанимации.
Режиссёр «Ералаша» Геннадий Курлаев в беседе с «Газетой.Ru» оценил будущее проекта после смерти Грачевского.