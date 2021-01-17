В Доме кино в Москве началась церемония прощания с Грачевским

В московском Доме кино проходит церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, который скончался 14 января на 72-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

На церемонию пришли десятки человек, передаёт ТАСС.

Друг Грачевского актёр Владимир Долинский сообщал, что худрука «Ералаша» могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

В конце декабря у Грачевского диагностировали коронавирус, позже он был госпитализирован и около двух недель находился в реанимации.

Режиссёр «Ералаша» Геннадий Курлаев в беседе с «Газетой.Ru» оценил будущее проекта после смерти Грачевского.