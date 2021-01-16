В МЧС предупредили о сильном снеге и усилении ветра в Москве

Короткая ссылка
В Москве в субботу, 16 января, ожидается сильный снегопад, гололедица и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в столичном главке МЧС России.
В МЧС предупредили о сильном снеге и усилении ветра в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа и до конца суток 16 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица. В дневные часы местами усиление северного ветра порывами до 15 м/с», — говорится в Twitter.

МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге, а также избегать резких манёвров.

В то же время пешеходов призывают обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и носить светоотражающую одежду при движении по краю проезжей части в метель.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал о погоде в столичном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить