В МЧС предупредили о сильном снеге и усилении ветра в Москве

В Москве в субботу, 16 января, ожидается сильный снегопад, гололедица и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в столичном главке МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа и до конца суток 16 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица. В дневные часы местами усиление северного ветра порывами до 15 м/с», — говорится в Twitter.

МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге, а также избегать резких манёвров.

В то же время пешеходов призывают обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и носить светоотражающую одежду при движении по краю проезжей части в метель.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал о погоде в столичном регионе.