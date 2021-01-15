Режиссёр Егор Кончаловский рассказал об идеях для новых проектов.

«Вы знаете, их несколько. Я бы очень хотел снять фильм о Великой Отечественной войне, о Великой Степи, то есть о кочевниках. Я очень хотел бы снять фильм об Альбрехте Дюрере. Но кому это надо, кроме меня?» — заявил он в беседе с ФАН.

По словам режиссёра, он хотел бы снять отечественное историческое кино: в настоящее время идёт работа над сценарием на эту тему — про XIX век.

«Мне очень хотелось бы снять фильм об исламе, потому что меня интересует эта религия», — добавил Кончаловский.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».