Анна Ковальчук поделилась воспоминаниями о сериале «Тайны следствия»

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Актриса Анна Ковальчук поделилась воспоминаниями о сериале «Тайны следствия», в котором она сыграла подполковника юстиции Марию Швецову.
Анна Ковальчук поделилась воспоминаниями о сериале «Тайны следствия»
  • © kino-teatr.ru

«Елена Топильская написала сценарий, по которому всё было понятно и по которому надо было работать. Но когда мы встретились с ней, я посмотрела на её поведение и манеру общения с людьми и сделала для себя выводы», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, ещё в первых сезонах она сказала, что главное оружие следователя — ручка.

«Сейчас, наверное, уже не ручка, а планшет», — считает Ковальчук.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».

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