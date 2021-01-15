Анна Ковальчук поделилась воспоминаниями о сериале «Тайны следствия»
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«Елена Топильская написала сценарий, по которому всё было понятно и по которому надо было работать. Но когда мы встретились с ней, я посмотрела на её поведение и манеру общения с людьми и сделала для себя выводы», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».
По её словам, ещё в первых сезонах она сказала, что главное оружие следователя — ручка.
«Сейчас, наверное, уже не ручка, а планшет», — считает Ковальчук.
Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».