Автор-исполнитель Денис Майданов прокомментировал ситуацию в творческой индустрии.

«Наша индустрия развлечений закрылась первой и откроется последней», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, за каждым спектаклем, концертом стоят тысячи людей — светотехников, звукооператоров, кассиров, организаторов, режиссёров.

«Я разговаривал с режиссёрами, руководителями театров, которые говорят, что 25% заполняемости зала не окупают расходы. Сами актёрские ставки минимальны, доплата идёт в зависимости от заполняемости зала», — отметил Майданов.

Он считает, что помогать нужно всем, в том числе творческой индустрии, хотя бы разрешив заполнять залы на 50%.

«И артисты, и зрители истосковались по выбросу или, наоборот, по получению положительных эмоций. Очень жду и надеюсь, что в этом году мы будем постепенно возвращаться к нормальной жизни», — добавил Майданов.

Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.