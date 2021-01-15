В Казани за сутки выпала половина месячной нормы осадков

За сутки в Казани выпало 16 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

Высота снега в городе выросла на 8 см и достигла 48 см, сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Гидрометцентра Татарстана.

В западных районах республики выпали осадки в количестве 11—22 мм, что соответствует 35—83% месячной нормы. Высота снега в западных районах увеличилась на 4—11 см и на утро 15 января составляет 34—59 см.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», власти Краснодара попросили водителей не пользоваться личными автомобилями из-за сложной обстановки на дорогах, вызванной прошедшим накануне сильным снегопадом.