Синоптик рассказал о морозах в Санкт-Петербурге

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала зимы.

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Об этом пишут «Невские новости». По словам синоптика, столбик термометра в ночное время показывал отметку -16,8 °С. В пятницу, 15 января, ожидается преимущественно облачная погода, по области — с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха в среднем -15...-13 °С, по области -23...-17 °С. Ветер северо-восточный, 3—8 м/с. Как ранее сообщал портал URA.RU, сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января.