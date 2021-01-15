Синоптик рассказал о морозах в Санкт-Петербурге

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Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала зимы.
Синоптик рассказал о морозах в Санкт-Петербурге
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Об этом пишут «Невские новости».

По словам синоптика, столбик термометра в ночное время показывал отметку -16,8 °С. В пятницу, 15 января, ожидается преимущественно облачная погода, по области — с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха в среднем -15...-13 °С, по области -23...-17 °С. Ветер северо-восточный, 3—8 м/с.

Как ранее сообщал портал URA.RU, сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января.

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