В Краснодаре из-за сильного снегопада закрыли аэропорт

Из-за сильного снегопада и плохой видимости закрыли аэропорт в Краснодаре. На трассах образовались пробки.

Об этом сообщает kp.ru.

«Аэропорт Краснодара закрыли из-за снега до 11:00, по данным на 08:00, задержаны 13 рейсов. Самолёты планируется выпускать с 09:00, но время будет корректироваться в зависимости от погодных условий. Пассажиры задержанных рейсов находятся в зале ожидания, представители авиакомпаний обеспечили их водой и питанием», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

На дорогах города образовались девятибалльные пробки.

Толщина снежного покрова превысила 16 см. Все службы города в настоящее время работают в усиленном режиме.

Как ранее сообщал портал URA.RU, сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января.