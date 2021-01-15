В Краснодаре из-за сильного снегопада закрыли аэропорт
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Об этом сообщает kp.ru.
«Аэропорт Краснодара закрыли из-за снега до 11:00, по данным на 08:00, задержаны 13 рейсов. Самолёты планируется выпускать с 09:00, но время будет корректироваться в зависимости от погодных условий. Пассажиры задержанных рейсов находятся в зале ожидания, представители авиакомпаний обеспечили их водой и питанием», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
На дорогах города образовались девятибалльные пробки.
Толщина снежного покрова превысила 16 см. Все службы города в настоящее время работают в усиленном режиме.
Как ранее сообщал портал URA.RU, сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января.