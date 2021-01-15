Вильфанд предупредил о морозах в столичном регионе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе.
Вильфанд предупредил о морозах в столичном регионе
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«В воскресенье и понедельник днём в Москве -15...-20 °С, ночью до -27 °С. Для средней полосы это серьёзные, действительно аномальные морозы. Сейчас температура на 5—6 градусов ниже нормы. А в воскресенье, понедельник и вторник будет на 9—11 градусов холоднее, чем обычно. Мы относим такие холода к опасным явлениям погоды», — рассказал метеоролог в эксклюзивном интервью kp.ru.   

Потепление до -5 °С должно прийти во второй половине следующей недели, в третьей декаде января, отметил специалист.

«А к концу следующей недели не исключена и оттепель. Нынешняя зима очень неоднородная... И в феврале погода будет такой же изменчивой. Причём такие перепады характерны для всей территории России», — заключил Вильфанд.

Как ранее сообщал портал URA.RU, сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января.

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