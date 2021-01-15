Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на Камчатке

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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на востоке Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на Камчатке
  • globallookpress.com

Отмечается, что эпицентр стихии находился в 169 км к востоку от населённого пункта Мильково.

Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на границе России и Монголии

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