Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на Камчатке
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на востоке Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр стихии находился в 169 км к востоку от населённого пункта Мильково.
Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.
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