В Татарстане рассказали о планах по восстановлению лесов в 2021 году

В Татарстане в 2021 году планируют провести работы по восстановлению лесов на площади 3,8 тыс. га.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное Министерство лесного хозяйства.

В частности, на площади 1,4 тыс. га выполнят посадку лесных культур, на площади 2,3 тыс. га предусмотрены мероприятия по естественному лесовосстановлению.

Ещё на 14,3 тыс. га выполнят работы по агротехническому уходу за лесокультурами.

Данные меры будут реализованы по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках национального проекта «Экология».

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае в 2020 году перевыполнили план высадки молодых деревьев на местах рубок и пожаров.