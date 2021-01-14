Юрий Мороз рассказал о работе над экранизацией «Угрюм-реки»

Режиссёр Юрий Мороз рассказал о работе над экранизацией романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река».

«Для нас это история о человеке, наделённом от природы огромной силой, преобразующем мир вокруг себя, и о том, к чему может привести эта сила, не подкреплённая образованием и верой. Главный герой Прохор Громов именно такой: необразованный, неверующий, вместо креста носит золотой медальон, доставшийся ему от деда», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, медальон состоит из трёх частей: в центре человек, наверху птица, символизирующая верхний мир, а под ногами дракон, обозначающий нижний мир. Герой находится между — он устремляется вверх, но его всё время тянет вниз, пояснил Мороз.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».