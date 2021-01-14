Метеоролог рассказал о наступлении в Москве и области крещенских морозов

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе.

«Холод будет только усиливаться. Сегодня на погоду у нас оказывает влияние балканский циклон, который несколькими днями ранее принёс на Пиренейский полуостров обильные снегопады, сильнейшие за всю историю. Сегодня он добрался до нас и принёс нам 20% месячной нормы. В последующие дни, когда он пойдёт дальше на восток, а мы окажемся в его тыловой части, он откроет путь ультраполярному вторжению. Отсюда и резкое понижение температуры. Она и сейчас уже на семь градусов ниже климатической нормы. В условиях неприятного порывистого северо-восточного ветра, высокой влажности 90% по ощущениям –10 °С будет восприниматься как –20 °С», — предупредил Тишковец в эфире НСН.

Синоптик добавил, что вторая половина января в Москве и области будет холодной и снежной.

«Дальше ситуация в плане морозов будет только ухудшаться. Следующие трое суток мы выйдем на ночные 20-градусные морозы, а к выходным местами до –27 °С. Соответственно, днём –15...–20 °С, это аномально холодные показатели, такого близко не было последние три года», — уточнил метеоролог.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области синоптики прогнозировали до –35 °С.