Съёмки новых «Гардемаринов» отложены из-за пандемии

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Съёмки фильма «Гардемарины — 1787. Война» отложены на неопределённый срок из-за пандемии.
Съёмки новых «Гардемаринов» отложены из-за пандемии
  • © пресс-служба С. С. Дружининой

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на режиссёра Светлану Дружинину.

По словам Дружининой, удалось полностью провести съёмки ленты «Гардемарины — 1787. Мир» в Севастополе. Параллельно была наполовину снята следующая часть, но продолжить съёмочный процесс на «Казантипе» помешала пандемия.

«Всё то, что мы снимали в Севастополе, было в закрытой военной зоне, куда никого не пускали, а мы проходили по паспортам и специально оформленным пропускам. А здесь, на «Казантипе», мы никого не можем остановить: сюда могут приезжать люди со всех концов России», — отметила режиссёр.

Как добавила Дружинина, если заболеет один человек, вся группа остановится на две недели, а это огромные деньги.

«Вот мы и ждём, когда закончится эта ситуация, чтобы мы могли выехать и провести массовые военные съёмки», — заключила она.

Ранее актёр Александр Демидов из «Квартета И» в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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