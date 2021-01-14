В некоторых районах Татарстана ожидаются похолодание и метель

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В четверг, 14 января, в Татарстане синоптики предупреждают о похолодании. В некоторых районах до -24 °С и метель.
В некоторых районах Татарстана ожидаются похолодание и метель
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на данные Гидрометцентра РТ.

Также ожидается облачная погода. Утром и днём снег, местами сильный. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, днём местами снежные заносы.

Ветер юго-восточный умеренный, утром и днём до 16 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от -9 °С до -14 °С.

В Казани метеорологи прогнозируют от -22 °С до -24 °С.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области синоптики прогнозировали до -35 °С.

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