В Петербурге ожидается похолодание и снег

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В четверг, 14 января, по прогнозам метеорологов, температура воздуха в Петербурге опустится до -14 °С, а циклон принесёт в регион снег.
В Петербурге ожидается похолодание и снег
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«На синоптическую ситуацию Северной столицы окажет влияние активный циклон, выходящий с юга в центральную часть Европейской России. Его стараниями ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге ожидается -12...-14 °С, по Ленинградской области — -12...-17 °С, на востоке — до -20 °С. Такие значения на 8—9 °С ниже климатической нормы.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области синоптики прогнозировали до -35 °С.

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