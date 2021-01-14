В Петербурге ожидается похолодание и снег

В четверг, 14 января, по прогнозам метеорологов, температура воздуха в Петербурге опустится до -14 °С, а циклон принесёт в регион снег.

Об этом пишет kp.ru.

«На синоптическую ситуацию Северной столицы окажет влияние активный циклон, выходящий с юга в центральную часть Европейской России. Его стараниями ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге ожидается -12...-14 °С, по Ленинградской области — -12...-17 °С, на востоке — до -20 °С. Такие значения на 8—9 °С ниже климатической нормы.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области синоптики прогнозировали до -35 °С.