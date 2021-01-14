В Приморье ожидается резкое ухудшение погодных условий
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Об этом пишет vostokmedia.com.
Специалисты предупреждают, что в Японское море выйдет циклон, который будет двигаться вдоль приморского побережья. Регион накроют сильные снегопады, которые будут лишь набирать силу.
«Наиболее интенсивные осадки пройдут в южной половине, здесь выпадет сильный снег», — предупреждают синоптики.
Температурный фон будет варьироваться — -5...-14 °С.
Как ранее сообщал сайт RIA56, в региональном МЧС предупредили жителей Оренбургской области о метелях.