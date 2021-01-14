Вильфанд рассказал о погоде на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на юге страны.

«Заметное и резкое понижение температуры произойдет на юге европейской части России в воскресенье и понедельник. Речь идёт о Южном федеральном округе (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Там будет отклонение от нормы на 5-10 °С», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он сообщил, что температура в этот период будет опускаться до -12 °С ночью и до -6 °С днём.

По словам синоптика, до конца рабочей недели на юге России ещё будет сохраняться тёплая погода. Ожидается, что температура будет на 2-6 °С выше нормы.

Ранее progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС России по Кировской области сообщал, что в регионе объявили метеопредупреждение из-за аномальных холодов.