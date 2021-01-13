Агент прокомментировала сообщение о смерти актёра Дмитрия Гусева

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти актёра.
Агент прокомментировала сообщение о смерти актёра Дмитрия Гусева
  • © СТС/Youtube

«Я позвонила на съёмочную группу, вроде похоже на то, что, к сожалению, это действительно на самом деле. Он (Гусев. — RT) ехал уже со съёмки, и пока непонятно (что произошло. — RT), скорее всего, у него сердце остановилось, а потом он врезался, потому что он водитель с опытом, совершенно нормальный», — сообщила агент.

По её информации, в данный момент коллеги актёра выясняют обстоятельства произошедшего.

«Там уже позвонили и нашли у него договор в машине со съёмочной группой, поэтому туда позвонили, и от съёмочной группы кто-то уже поехал туда (на место происшествия. — RT). Уже об этом жене сообщили, видимо, сотрудники ГАИ», —  добавила Крыжанская.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что актёр был найден мёртвым в своей машине в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить