Агент прокомментировала сообщение о смерти актёра Дмитрия Гусева

Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти актёра.

«Я позвонила на съёмочную группу, вроде похоже на то, что, к сожалению, это действительно на самом деле. Он (Гусев. — RT) ехал уже со съёмки, и пока непонятно (что произошло. — RT), скорее всего, у него сердце остановилось, а потом он врезался, потому что он водитель с опытом, совершенно нормальный», — сообщила агент.

По её информации, в данный момент коллеги актёра выясняют обстоятельства произошедшего.

«Там уже позвонили и нашли у него договор в машине со съёмочной группой, поэтому туда позвонили, и от съёмочной группы кто-то уже поехал туда (на место происшествия. — RT). Уже об этом жене сообщили, видимо, сотрудники ГАИ», — добавила Крыжанская.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что актёр был найден мёртвым в своей машине в Москве.