Актриса Юлия Такшина рассказала о работе с актёрами старой школы.

«Мы, кто помоложе, все такие нетерпеливые, нам хочется всё сделать быстрее, мы куда-то всегда бежим, спешим. А у актёров старой школы есть уникальное свойство — терпение, они умеют ждать», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Например, отметила Такшина, Александр Михайлов, который никогда не пожалуется на то, что устал, что у него нет сил.

«Для него театр и зритель — это святое. Никто никогда не догадается, какое у него настроение — плохое или хорошее», — сказала актриса.

По её словам, она ни разу не слышала жалоб и недовольных слов от заслуженных артистов.

Ранее актёр Андрей Мерзликин в беседе с ФАН рассказал о спектакле «Лес».