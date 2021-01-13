Ирина Апексимова оценила достижения в качестве директора Театра на Таганке
- РИА Новости
«За эти годы мы выпустили 24 премьеры, многие из которых пользуются огромной любовью у зрителей. Мы получили различные театральные премии, включая несколько «Золотых масок», —заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, победы театра — всегда заслуга не только директора, но и остальных членов труппы.
Как отметила Апексимова, команда очень добросовестно и профессионально работает.
«Театр удалось «пересобрать», теперь у нас сплочённый и дружный коллектив, и я этим очень горжусь», — добавила она.
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