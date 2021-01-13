Ирина Апексимова оценила достижения в качестве директора Театра на Таганке

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Актриса Ирина Апексимова оценила достижения в качестве директора Театра на Таганке. На этот пост она была назначена в 2015 году.
Ирина Апексимова оценила достижения в качестве директора Театра на Таганке
  • РИА Новости

«За эти годы мы выпустили 24 премьеры, многие из которых пользуются огромной любовью у зрителей. Мы получили различные театральные премии, включая несколько «Золотых масок», —заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, победы театра — всегда заслуга не только директора, но и остальных членов труппы.

Как отметила Апексимова, команда очень добросовестно и профессионально работает.

«Театр удалось «пересобрать», теперь у нас сплочённый и дружный коллектив, и я этим очень горжусь», — добавила она.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.

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