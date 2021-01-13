Филолог Фокин рассказал о работе по созданию «Московского дома Достоевского»

Историк литературы, заведующий отделом «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» ГМИРЛИ имени В.И. Даля Павел Фокин рассказал о работе по созданию «Московского дома Достоевского».

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что учреждение развернётся на трёх этажах здания флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных на Божедомке.

«Здесь прошло детство и отрочество Достоевского, здесь в 1928 году был открыт первый музей писателя. Открытие запланировано на 11 ноября 2021 года — в день рождения Фёдора Михайловича. Площадь нового музея — около тысячи квадратных метров: не только выставочное пространство, но и воздух, необходимый для восприятия экспозиции», — отметил он.

По его словам, сердцем музея останется мемориальная квартира детства Достоевского.

Кроме того, сообщил Фокин, на втором этаже посетители смогут увидеть уникальные материалы, большая часть которых собрана вдовой писателя Анной Григорьевной, а на третьем разместится та часть экспозиции, которую можно назвать «Достоевский после Достоевского».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле Достоевского.