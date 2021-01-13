Кеосаян выразил соболезнования в связи со смертью Карасёва

Режиссёр Тигран Кеосаян выразил соболезнования в связи со смертью актёра Дениса Карасёва.

«Замечательный парень и замечательный артист. Это очень грустно и ужасно. Потенциал у Дениса был огромный, и он даже на 20% его не выработал», — заявил Кеосаян в беседе с Nation News.

По его словам, у Карасёва был очень широкий актёрский диапазон.

Карасёв скончался в Москве на 58-м году жизни из-за сердечной недостаточности.

Актёр сыграл более чем в 50 картинах, среди которых «Грозный», «Притяжение», «Адмирал», «Не отрекаются любя…», «Лето волков» и другие.