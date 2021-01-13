Кеосаян выразил соболезнования в связи со смертью Карасёва

Короткая ссылка
Режиссёр Тигран Кеосаян выразил соболезнования в связи со смертью актёра Дениса Карасёва.
Кеосаян выразил соболезнования в связи со смертью Карасёва
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Замечательный парень и замечательный артист. Это очень грустно и ужасно. Потенциал у Дениса был огромный, и он даже на 20% его не выработал», — заявил Кеосаян в беседе с Nation News.

По его словам, у Карасёва был очень широкий актёрский диапазон.

Карасёв скончался в Москве на 58-м году жизни из-за сердечной недостаточности.

Актёр сыграл более чем в 50 картинах, среди которых «Грозный», «Притяжение», «Адмирал», «Не отрекаются любя…», «Лето волков» и другие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить