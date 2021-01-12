Концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм» пройдёт 17 января в Москве
Об этом сообщает «Утро.ру».
В мероприятии примет участие титулярный органист Кафедрального собора Калининграда, лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко.
Он исполнит классику органного репертуара барокко и романтизма, объединив в одной программе известные сочинения Баха и французских романтиков, в том числе Сезара Франка, Леона Боэльмана и Александра Гильмана.
Ранее дирижёр Валерий Полянский в беседе с ФАН рассказал о планах на 2021 год.