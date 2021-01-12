Концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм» пройдёт 17 января в Москве

Концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм» пройдёт 17 января в соборе Святых Петра и Павла в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру».

В мероприятии примет участие титулярный органист Кафедрального собора Калининграда, лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко.

Он исполнит классику органного репертуара барокко и романтизма, объединив в одной программе известные сочинения Баха и французских романтиков, в том числе Сезара Франка, Леона Боэльмана и Александра Гильмана.

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