Концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм» пройдёт 17 января в Москве

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Концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм» пройдёт 17 января в соборе Святых Петра и Павла в Москве.
Концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм» пройдёт 17 января в Москве

Об этом сообщает «Утро.ру».

В мероприятии примет участие титулярный органист Кафедрального собора Калининграда, лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко.

Он исполнит классику органного репертуара барокко и романтизма, объединив в одной программе известные сочинения Баха и французских романтиков, в том числе Сезара Франка, Леона Боэльмана и Александра Гильмана.

Ранее дирижёр Валерий Полянский в беседе с ФАН рассказал о планах на 2021 год.

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